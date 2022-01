Advertising

TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: I #maneskin conquistano #los angeles, sul palco anche i Coldplay - infoitcultura : I Maneskin conquistano Los Angeles, sul palco anche i Coldplay - Gazzettino : I #maneskin conquistano #los angeles, sul palco anche i Coldplay -

Ultime Notizie dalla rete : Maneskin conquistano

Los Angeles, 16 gennaio 2022 Non si ferma il successo internazionale dei. Ecco una loro esibizione a Los Angeles. / InstagramNuova tappa per la conquista dell'America da parte dei Måneskin . Il gruppo romano il 22 gennaio sarà ospite dello storico programma tv "Saturday Night Live" e sabato si è esibito al festival ...Sfilza di appuntamenti in vista per i Måneskin: superospiti della prima serata al Festival di Sanremo 2022 e del Saturday Night Live. Ma non ...I Maneskin saranno super ospiti del Festival di Sanremo. Lo ha annunciato Amadeus, in collegamento con il Tg1 dal foyer del Teatro Ariston. Collegata da Los Angeles, anche la band vincitrice del festi ...