I Måneskin alla conquista dell’America: saranno ospiti al Saturday Night Live (Di domenica 16 gennaio 2022) Dopo un’annata incredibile, un 2021 che ha suggellato un’ascesa senza precedenti, i Måneskin tornano negli Stati Uniti, continuando la loro avventura oltreoceano, che ha regalato grandi soddisfazioni. La band romana, infatti, sarà ospite musicale di una puntata di Saturday Night Live, uno dei programmi storici della televisione americana. Il successo americano dei Måneskin Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan sono protagonisti di un successo senza precedenti negli States. La loro avventura a stelle e strisce è partita lo scorso autunno, con due speciali Live – sold out – a New York e Los Angeles, che hanno contato anche su ospiti d’eccezione, come Tiziano Ferro (Los Angeles), pronto a sostenere i nostri dalla prima fila. I quattro musicisti hanno ... Leggi su dilei (Di domenica 16 gennaio 2022) Dopo un’annata incredibile, un 2021 che ha suggellato un’ascesa senza precedenti, itornano negli Stati Uniti, continuando la loro avventura oltreoceano, che ha regalato grandi soddisfazioni. La band romana, infatti, sarà ospite musicale di una puntata di, uno dei programmi storici della televisione americana. Il successo americano deiDamiano, Victoria, Thomas ed Ethan sono protagonisti di un successo senza precedenti negli States. La loro avventura a stelle e strisce è partita lo scorso autunno, con due speciali– sold out – a New York e Los Angeles, che hanno contato anche sud’eccezione, come Tiziano Ferro (Los Angeles), pronto a sostenere i nostri dprima fila. I quattro musicisti hanno ...

sleepyShurtugal : RT @desm_ondthegrey: I Måneskin alla SNL viviamo in una simulazione a volte manco ci credo che sta succedendo veramente - desm_ondthegrey : I Måneskin alla SNL viviamo in una simulazione a volte manco ci credo che sta succedendo veramente - ArtIndarck : @daviddamiano99_ Non ascoltare questo tipo di commenti, non ne vale la pena, è gente che vuole solo affondarvi e fa… - Alina_twain : @GiusCandela Io vorrei sapere a quanto era data quella dei Måneskin che alla fine ha vinto grazie al pubblico. - mary_Lbs : Måneskin - Zitti E Buoni - Winners Performance - Italy ???? - Eurovision 2021: Prossima settimana finalmente recupero… -

