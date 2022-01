I genitori di Arisa la fanno piangere a Verissimo: la malattia, i momenti duri e l’amore immenso (Di domenica 16 gennaio 2022) Per Arisa l’intervista a Verissimo tocca ogni aspetto della sua vita ma è quando arriva il messaggio dei genitori che crolla in lacrime. “Nella vita ho sofferto e solo per colpa mia” è una delle verità di Arisa che a fine clip ringrazia Silvia Toffanin e confida mille cose della sua vita. “Io sono tanto malinconica ma poi faccio due passi e cambia tutto. Bisogna pensare alla vita come a dei momenti perché se ti fissi anche quando facciamo degli errori non va bene e affronto le cose con scadenza. Mia madre dice ‘quando sei triste lava i piatti, ti passa’”. Arisa racconta die problemi di salute di sua madre, non scende nei dettagli ma si intuisce il dolore. “Mia madre ha avuto sempre dei grandissimi problemi di salute, fastidiosi problemi di salute e ultimamente molto grandi. Lei ha ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 16 gennaio 2022) Perl’intervista atocca ogni aspetto della sua vita ma è quando arriva il messaggio deiche crolla in lacrime. “Nella vita ho sofferto e solo per colpa mia” è una delle verità diche a fine clip ringrazia Silvia Toffanin e confida mille cose della sua vita. “Io sono tanto malinconica ma poi faccio due passi e cambia tutto. Bisogna pensare alla vita come a deiperché se ti fissi anche quando facciamo degli errori non va bene e affronto le cose con scadenza. Mia madre dice ‘quando sei triste lava i piatti, ti passa’”.racconta die problemi di salute di sua madre, non scende nei dettagli ma si intuisce il dolore. “Mia madre ha avuto sempre dei grandissimi problemi di salute, fastidiosi problemi di salute e ultimamente molto grandi. Lei ha ...

Advertising

thepeopleu : Ho sentito arisa dire che i genitori non hanno vezzi se non tipo mangiare hene che per loro è roba basilare Ecco qu… - nickginetti : 'Tu sogneresti un amore così?' 'Si' Silvia Toffanin, @ARISA_OFFICIAL e i genitori di @ARISA_OFFICIAL ?????????? #Verissimo - mFantasy : I genitori di #Arisa sono stupendi #Verissimo - asfaltofresco : tutto il mondo guardando il videomessaggio dei genitori di arisa amiamo vederlo - Mestanaccount1 : questo momento Arisa- genitori mio Dio sto piangendo che dolcezza davvero -