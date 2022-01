I "forzati" del virus alle Maldive, famiglia bloccata perché positiva: lavoro agile e Dad dalle vacanze (Di domenica 16 gennaio 2022) Vanno alle Maldive per Capodanno, ma prima del rientro scoprono di aver contratto il Covid e il soggiorno si prolunga di due settimane. Con tanto di lavoro da remoto e didattica a distanza da un... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 16 gennaio 2022) Vannoper Capodanno, ma prima del rientro scoprono di aver contratto il Covid e il soggiorno si prolunga di due settimane. Con tanto dida remoto e didattica a distanza da un...

Advertising

rainiero43 : RT @anonimuscv19: Il piano b del popolo tutti in galera hai lavori forzati...... - Maurofabio31 : RT @anonimuscv19: Il piano b del popolo tutti in galera hai lavori forzati...... - anonimuscv19 : @a_meluzzi Il piano b del popolo tutti hai lavori forzati. M....... - anonimuscv19 : Il piano b del popolo tutti in galera hai lavori forzati...... - trashinando : Questi due mi inquietano. Non riesco a capire se abbiano acquisito gli schemi relazionali di Uomini&Donne come form… -