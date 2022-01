I Cinefanatici – cosa non ha funzionato in “Justice League” rispetto alla “Snyder Cut”

Leggi su velvetmag

(Di domenica 16 gennaio 2022) Era il 2017 quando nelle sale approdò. Quinto titolo appartenente al cosiddetto DC Extended Universe, ha portato in scena l’omonimo gruppo di supereroi. Superman, Batman, Aquaman, Wonder Woman, Flash: tutti hanno risposto all’appello, supervisionati dregia di Zack. Il regista – come è noto – si è però trovato costretto ad abbandonare il progetto per delicate vicende personali, comportando l’ingresso di Joss Whedonregia. Quest’ultimo ha dunque portato a termine le riprese, gestendo la post-produzione del blockbuster. Nonostante il suo intervento, però, il risultato non ha destato particolare apprezzamento, venendo stroncato su più fronti. Sia il pubblico che la critica, infatti, hanno bocciato il cinecomic del DC Extended Universe. I fan hanno dunque avvertito l’esigenza ...