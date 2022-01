"Ho organizzato qualche cena..."". Lo riconoscete? Quirinale, l'impensabile alleato del Cav (Di domenica 16 gennaio 2022) In campo per Silvio Berlusconi c'è anche un nome impensabile. Quello di Nicola Lavitola, ex editore e direttore de L'Avanti finito in guai giudiziari una decina di anni fa e che oggi si è rifatto una vita come ristoratore. Ex craxiano prima e berlusconiano poi, secondo un retroscena di Ettore Maria Colombo sul Quotidiano nazionale sarebbe molto attivo nell'organizzare cene che potrebbero contribuire a trovare elettori in aula per coronare il sogno del Cav, diventare presidente della Repubblica. "Berlusconi ha già venti o trenta voti in più di quelli che gli servono", assicura. Lavitola, che però "giura di non stare procacciando voti". Ma ha già fatto "un po' di cene, incontrato un po' di parlamentari. Sto cercando di convincere una serie di soggetti esterni al Parlamento ad agire su alcuni Grandi elettori che possano capire i vantaggi di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 gennaio 2022) In campo per Silvio Berlusconi c'è anche un nome. Quello di Nicola Lavitola, ex editore e direttore de L'Avanti finito in guai giudiziari una decina di anni fa e che oggi si è rifatto una vita come ristoratore. Ex craxiano prima e berlusconiano poi, secondo un retrosdi Ettore Maria Colombo sul Quotidiano nazionale sarebbe molto attivo nell'organizzare cene che potrebbero contribuire a trovare elettori in aula per coronare il sogno del Cav, diventare presidente della Repubblica. "Berlusconi ha già venti o trenta voti in più di quelli che gli servono", assicura. Lavitola, che però "giura di non stare procacciando voti". Ma ha già fatto "un po' di cene, incontrato un po' di parlamentari. Sto cercando di convincere una serie di soggetti esterni al Parlamento ad agire su alcuni Grandi elettori che possano capire i vantaggi di ...

