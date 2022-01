“Ho l’ansia” | confessione in diretta di Serena Rossi | il motivo

Leggi su inews24

(Di domenica 16 gennaio 2022)ha ammesso nel corso di un’intervista di avere molta ansia, perchè si è resa conto solo dopo che sarebbe arrivato il giudizio per quanto fatto. Ecco le parole dell’attrice, presentatrice Tv e radiofonica. La poliedrica, dopo aver presentato Danza con me, si riproporrà come attrice per la fiction di tre puntate L'articolo proviene da Inews24.it.