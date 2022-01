Hellas Verona, spunta un nome nuovo per la difesa: piace Muyamba (Di domenica 16 gennaio 2022) L’Hellas Verona sta seguendo da vicino il difensore del Chelsea Muyamba: nome nuovo nella lista di Setti Il nome nuovo nella lisa dei desideri dell’Hellas Verona per la difesa si chiama Muyamba. Se la strada che porta a Marchizza potrebbe essere complicata, ecco l’alternativa. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, gli scaligeri avrebbero messo gli occhi sul difensore del Chelsea. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 gennaio 2022) L’sta seguendo da vicino il difensore del Chelseanella lista di Setti Ilnella lisa dei desideri dell’per lasi chiama. Se la strada che porta a Marchizza potrebbe essere complicata, ecco l’alternativa. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, gli scaligeri avrebbero messo gli occhi sul difensore del Chelsea. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

SkySport : SASSUOLO-VERONA 2-4 Risultato finale ? ? #Caprari (37') ? #Barak (44’) ? #Scamacca (54') ? rig. #Barak (57’) ?… - HellasVeronaFC : ?? | #SassuoloVerona 0-1 ?? | 37' pt ?? | HELLAS IN VANTAGGIO! Conclusione perfetta di Caprari che sfrutta l'assist d… - HellasVeronaFC : ?? | #SassuoloVerona 1-3 ?? | 12' st ?? | ANCORA BARAK! L'Hellas si riporta subito in avanti di due reti con il suo n… - CalcioNews24 : Nome nuovo per il #Verona - Footballorgin : Sassuolo 2-4 Hellas Verona | Barak steals the show in Sassuolo | Serie A 2021/22 -