Harry e Meghan hanno fatto gli auguri a Kate ma non sui social | cosa succede in Famiglia?

(Di domenica 16 gennaio 2022) Tra i membri dellaReale ci sarebbero tentativi, seppure timidi, di riavvicinamento dopo le profonde crepe venutesi a creare negli ultimi tempi. Come riporta il Daily Star, il principee sua moglie,Markle, avrebbero contattato la duchessa di Cambridge,Middleton, per farle tantidi buon compleanno. La moglie del principe William ha festeggiato domenica scorsa i suoi 40 anni, rinunciando purtroppo ad una grande festa a causa dell’impennata di contagi provocata dalla variante Omicron. Stando a quanto affermato da Neil Sean, esperto di vicende che riguardano la Royal Family e gestore di un canale YouTube dedicato proprio alla “Firm”, i Sussexevitato di rendere nota lae anche di fare gli ...

Leggi anche >Markle, le memorie di'Nel librorilascerà le rivelazioni più intime e scioccanti di sempre', ha detto Katie Nicholl, royal correspondent per l'edizione americana di ...Battaglia in tribunale tra il Principee il governo britannico. Una nuova patata bollente per la Regina Elisabetta e la Corona. Il ... della moglieMarkle e dei loro figli attraverso un ...Meghan Markle e il principe Harry rivogliono la scorta e nel frattempo continuano a preoccupare i membri della Famiglia Reale e la Regina Elisabetta. Le memorie del principe, infatti, ...Harry e Meghan sono pronti alla battaglia legale contro il Governo. I duchi di Sussex vogliono pagarsi la scorta di tasca propria ...