Green pass, sindaco di Messina blocca gli imbarchi (Di domenica 16 gennaio 2022) Ha occupato l'area degli imbarcaderi a Messina, dove approdano i traghetti che fanno la spola tra la sponda calabra e quella siciliana dello Stretto, contro le norme sul Green pass rafforzato che ora regolano i trasporti. Cateno De Luca, sindaco di Messina, arriva di buon mattino alla rada San Francesco e spiega così ai cronisti presenti sul posto il motivo della sua nuova protesta: "Oggi occupo lo Stretto di Messina - dice - per protestare contro un vero e proprio sequestro di Stato, a tutti gli effetti. Abbiamo ricevuto decine di segnalazioni di persone giunte in Sicilia con le vecchie regole e che ora, con l'obbligo di Green pass rafforzato sui trasporti, non possono lasciare l'Isola. Tanti anche i casi di persone che avevano programmato degli ...

