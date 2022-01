Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi lascerà il reality il 24 gennaio, vicina all'addio anche Katia Ricciarelli (Di domenica 16 gennaio 2022) L'imprenditore campano e la nota soprano, protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, sono pronti a lasciare il reality. Leggi su comingsoon (Di domenica 16 gennaio 2022) L'imprenditore campano e la nota soprano, protagonisti della sesta edizione delVip, sono pronti a lasciare il

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello GF Vip, Sonia Bruganelli dopo l'ingresso di Delia Duran: 'Fossi Soleil uscirei e mi farei una storia con Alex' Il confronto tra Delia Duran e Soleil Sorge continua ad animare la Casa del Grande Fratello Vip . Sono trascorsi solo pochi giorni dall' ingresso della modella venezuelana e la tensione nel loft di Cinecittà comincia a contagiare il resto degli inquilini. C'è dunque molta ...

Katia Ricciarelli abbandona il Grande Fratello Vip: ecco la presunta data dell'uscita A quanto pare oltre a Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolf i, per la gioia degli amici di Twitter, Katia Ricciarelli a breve abbandonerà la Casa del Grande Fratello Vip portandosi appresso la lunga serie di evitabili scivoloni. Katia Ricciarelli abbandona il Grande Fratello Vip: ecco la presunta data Gianmaria , così come confidato a Manila , ...

"Grande Fratello Vip 6", festa per Kabir ma tra Alessandro e Sophie è quasi rottura TGCOM Confidenze notturne tra Delia Duran e Manila: si parla anche di rapporti a tre Da quando Delia Duran è entrata nella casa del Grande Fratello VIP 6, ci sono stante tante confidenze fatte ad altre vipppone. In particolare, la compagna di Alex Belli, si è confidata con Miriana Tre ...

Jo Squillo al veleno contro il Grande fratello vip: 'E' una pozzanghera di fango...' Si è scontrata con diversi concorrenti, una tra tutti Katia Ricciarelli . Adesso, una volta uscita dalla casa Jo Squillo ha voluto parlare di questa esperienza all'interno del reality, di quelle che s ...

