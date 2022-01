Grande afflusso domenicale, regge il nuovo sistema dei parcheggi (VIDEO) (Di domenica 16 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – La domenica inusualmente calda è stata il primo vero banco di prova per il (nuovo) sistema di parcheggi in centro. Complice Grande afflusso di visitatori dalla provincia ma anche dal napoletano e dalle altre zone della Campania, già alle 17 apparivano esauriti i parcheggi di piazza e sottopiazza della Concordia. Poco dopo stessa sorte per quello interrato nei pressi del Grand Hotel. Alle 18 era invece pieno per circa i tre quarti dei 580 stalli il parcheggio di Piazza della Libertà. Qui l’attenzione si è rivolta anche alla strada di deflusso che si immette su via Pertini. Seppure inevitabili i rallentamenti, tutto sommato sembra aver retto a questa prima, vera prova. VIDEO L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 16 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – La domenica inusualmente calda è stata il primo vero banco di prova per il (diin centro. Complicedi visitatori dalla provincia ma anche dal napoletano e dalle altre zone della Campania, già alle 17 apparivano esauriti idi piazza e sottopiazza della Concordia. Poco dopo stessa sorte per quello interrato nei pressi del Grand Hotel. Alle 18 era invece pieno per circa i tre quarti dei 580 stalli ilo di Piazza della Libertà. Qui l’attenzione si è rivolta anche alla strada di deflusso che si immette su via Pertini. Seppure inevitabili i rallentamenti, tutto sommato sembra aver retto a questa prima, vera prova.L'articolo proviene da ...

