Advertising

benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Governo, Gubitosa: M5s ha sdoganato manovre espansive, ora ristori a imprese #m5s - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Governo, Gubitosa: M5s ha sdoganato manovre espansive, ora ristori a imprese #m5s - MediasetTgcom24 : Governo, Gubitosa: M5s ha sdoganato manovre espansive, ora ristori a imprese #m5s -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Gubitosa

TGCOM

Lo ha detto il vicepresidente del Movimento 5 Stelle, MicheleIl più potente dei cinque, Michele, ha dato una intervista al una settimana fa, poi più ... Federico D'Incà e Fabiana Dadone sanno già di dover preparare le valigie, in caso di nuovo. ..."Durante i governi presieduti da Giuseppe Conte il M5s ha sdoganato in Europa manovre espansive che erano state bandite da anni: dobbiamo continuare su questa linea contro l'austerità. Per questo serv ...Roberto Occhiuto punta tutto sul Cavaliere al Colle. “Il centrodestra è unito su Silvio Berlusconi ”, sostiene il presidente della Regione Calabria. Occhiuto, tra i grandi elettori per la scelta del n ...