Gli avvocati del principe Andrea accusano la Giuffre di avere 'la sindrome dei falsi ricordi' (Di domenica 16 gennaio 2022) Il team legale del principe Andrea ha dato il via al contrattacco contro l'accusatrice Virginia Giuffre. La donna, che lo accusa di abusi sessuali, avrebbe dichiarato di avere "intenzione di distruggerlo e lasciarlo senza un soldo". Dal canto suo, il principe ha messo in atto una strategia che mira a minare la credibilità della donna, che soffrirebbe della sindrome dei falsi ricordi.

