Giulia De Lellis si spoglia per festeggiare: tutte le foto senza veli (Di domenica 16 gennaio 2022) Giulia De Lellis si spoglia nuda per il suo compleanno: le foto completamente senza veli fanno impazzire il web. Guarda qui tutti gli scatti! L’influencer italiana da 5 milioni di followers su Instagram Giulia De Lellis ha sorpreso con una serie di foto in cui compare nuda per festeggiare il suo compleanno “al naturale”. La 26enne romana ha accompagnato gli scatti con un lungo messaggio che racconta tanto di sé. Giulia De Lellis (foto: Instagram)L’ex protagonista di Uomini e Donne, recentemente al timone come conduttrice di Love Island, è in quarantena a casa perché positiva al coronavirus. Il Covid le ha fatto vivere un compleanno decisamente ... Leggi su vesuvius (Di domenica 16 gennaio 2022)Desinuda per il suo compleanno: lecompletamentefanno impazzire il web. Guarda qui tutti gli scatti! L’influencer italiana da 5 milioni di followers su InstagramDeha sorpreso con una serie diin cui compare nuda peril suo compleanno “al naturale”. La 26enne romana ha accompagnato gli scatti con un lungo messaggio che racconta tanto di sé.De: Instagram)L’ex protagonista di Uomini e Donne, recentemente al timone come conduttrice di Love Island, è in quarantena a casa perché positiva al coronavirus. Il Covid le ha fatto vivere un compleanno decisamente ...

Daniela28866750 : Pensate Giulia con i dolori che entra nell' # per svagarsi il cervello e trova invece sto schifo!!! I fan tossici… - feel3li : @bimbadelmaestro @scintilIe giulia de lellis? - Novella_2000 : Giulia De Lellis, compleanno in quarantena per il covid ma regali di lusso: ecco cosa ha ricevuto - disagio_tv : Giulia De Lellis mostra i regali ricevuti per il suo compleanno. - Marilenapas : RT @fanpage: Giulia De Lellis ha festeggiato i suoi 26 anni in isolamento a causa del Covid e lo ha fatto a modo suo. -