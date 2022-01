Gigi D’Agostino e la malattia, il dj si mostra sui social per la prima volta con il deambulatore: “Spero che il 2022 mi doni pace e forza” – FOTO (Di domenica 16 gennaio 2022) Dopo un mese dall’annuncio della malattia, il dj Gigi D’Agostino si è mostrato per la prima volta sui social. Il dj ha pubblicato una FOTO mentre cammina appoggiandosi a un deambulatore, senza nascondere quindi il decorso del “grave male” che lo ha colpito “in modo aggressivo”. “Spero che questo nuovo anno mi doni un po’ di pace e di forza…Un abbraccio di cose belle a tutti voi…Grazie per i vostri pensieri…Tanto Amore”, ha scritto D’Agostino nella didascalia della FOTO. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gigi D’Agostino ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 gennaio 2022) Dopo un mese dall’annuncio della, il djsi èto per lasui. Il dj ha pubblicato unamentre cammina appoggiandosi a un, senza nascondere quindi il decorso del “grave male” che lo ha colpito “in modo aggressivo”. “che questo nuovo anno miun po’ die di…Un abbraccio di cose belle a tutti voi…Grazie per i vostri pensieri…Tanto Amore”, ha scrittonella didascalia della. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...

