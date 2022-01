Gianmaria Antinolfi fa piangere Soleil? Le parole che spiazzano tutti: "Tutti sanno che..." (Di domenica 16 gennaio 2022) Al Grande Fratello Vip, Gianmaria e Soleil hanno vissuto gli alti e bassi della loro relazione, ma hanno sempre dimostrato di stare insieme nei momenti difficili. L'imprenditore si accorge che la ragazza è a terra e cerca subito di capirne le ragioni: "Lo vedo da lontano quando non ti senti bene". “Sono un po' depressa,” risponde, spiegando il suo cattivo umore dopo quello che è successo a Katia… Con Valeria, Soleil scoppiò in lacrime, rimpiangendo che Katia non fosse a suo agio con quello che stava succedendo in quel momento. "Tutto quello che puoi fare è starle vicino", consiglia Gianmaria. Questa domanda, però, ha rivelato anche debolezze e incertezze che Soleil cerca da tempo di risolvere. "Hai la forza per rispondere, ma quella che hai sotto è la tua più grande forza", risponde ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 16 gennaio 2022) Al Grande Fratello Vip,hanno vissuto gli alti e bassi della loro relazione, ma hanno sempre dimostrato di stare insieme nei momenti difficili. L'imprenditore si accorge che la ragazza è a terra e cerca subito di capirne le ragioni: "Lo vedo da lontano quando non ti senti bene". “Sono un po' depressa,” risponde, spiegando il suo cattivo umore dopo quello che è successo a Katia… Con Valeria,scoppiò in lacrime, rimpiangendo che Katia non fosse a suo agio con quello che stava succedendo in quel momento. "Tutto quello che puoi fare è starle vicino", consiglia. Questa domanda, però, ha rivelato anche debolezze e incertezze checerca da tempo di risolvere. "Hai la forza per rispondere, ma quella che hai sotto è la tua più grande forza", risponde ...

