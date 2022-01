GF Vip | Giacomo Urtis rivelazioni shock | i flirt davanti alle telecamere

Advertising

Salvato62427733 : “Ci dicono di fare così” GF Vip, censura immediata per Giacomo Urtis - gf_vip_news : CLASSIFICA VIP PREFERITO?? Secondo le percentuali dei sondaggi la classifica è: 1.Kabir 2.Jessy 3.Lulù 4.Gianmari… - gf_vip_news : Vi piace Valeria-Giacomo?#GFVIP - StigmabaseF : Nina Moric rompe il silenzio: 'Presunto triangolo con Giacomo Urtis e Fabrizio Corona? Non ...: A far uscire la sto… - infoitcultura : Soleil lancia una bottiglia di vetro ad Alessandro e Giacomo si fa male: caos al GF Vip, autori sono furiosi -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Giacomo

... di certo nella casa avrebbe senza dubbio sceltocome partner. Ecco infatti cosa ha ... Però se fossi stato propenso per gli uomini davvero avrei scelto te in questa casa del GF. Dici che non ...C'è qual qualquadra che non cosa!Urtis fa scoppiare la bombetta al GFlasciando intendere di avere avuto una lunga storia d'amore con Fabrizio Corona, aggiungendo persino che una sua ex ...Fabrizio Corona smentisce immediatamente il flirt con il chirurgo Giacomo Urtis: ecco cosa ha rivelato, i dettagli della vicenda ...Amato da tutti per i suoi modi di fare; a questo giro però Barù ha subito un rimprovero dalla regia del Grande Fratello Vip per non aver seguito le regole impartitegli.