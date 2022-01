GF Vip 6 | le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 30 | “Bellifull is back!!!”

Leggi su nonsolo.tv

(Di domenica 16 gennaio 2022) Io voglio tatuarmi la frase con cui Delia è entrata nella casa del GF Vip! Rivolta a Soleil ha detto “predichi bene ma rosichi male!”. Ho già preso appuntamento perché questo mantra deve rimanere indelebile nella mia mente! Ragazzistagione due è iniziata e io amo follemente questo trash. Delia già ieri ci ha regalato tanto: con la sua parlata, la sua camminata, il suo “Alex me ha confesato cossa è successo sotto le coperte, cara Soleil, perché non lo dici? Io amo la faccia di bronzo che hanno Alexman e Delia la pantera del Sudamerica, perculati ormai da tutta Italia, a cui non credono manco i parenti, ma che imperterriti continuano con i loro teatrini. E ricordatevi che siete degli ottusi!!!! Se non capite l’amore che c’è stato tra Alexman e Soledad. Non ho mai riso tanto. È palese comunque che l’entrata in casa di Delia sia palesemente una cosa che andrà a ...