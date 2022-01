Gf Vip 6, Biagio D’Anelli smette di seguire Miriana Trevisan sui social: ecco perché (Di domenica 16 gennaio 2022) Sono passate quasi tre settimane da quando Biagio D’Anelli ha dovuto abbandonare la Casa del Gf Vip 6, dopo aver perso il televoto che lo vedeva contrapposto a Miriana Trevisan e alla coppia composta da Valeria Marini e Giacomo Urtis. L’opinionista, che quando aveva varcato la porta rossa era ufficialmente fidanzato con l’ex Miss Silvana Curcio, da subito aveva instaurato un particolare feeling con la Trevisan. Un’intesa, la loro, che si è fatta sempre più intensa, tanto che la compagna aveva giocato d’anticipo decidendo di prendendo le distanze da lui prima che D’Anelli, guardando dritto verso la telecamera durante una discussione con Miriana, esclamasse “Lascio pubblicamente la mia ragazza. Sono single e faccio come ca**o voglio!“. Ufficialmente single, ... Leggi su isaechia (Di domenica 16 gennaio 2022) Sono passate quasi tre settimane da quandoha dovuto abbandonare la Casa del Gf Vip 6, dopo aver perso il televoto che lo vedeva contrapposto ae alla coppia composta da Valeria Marini e Giacomo Urtis. L’opinionista, che quando aveva varcato la porta rossa era ufficialmente fidanzato con l’ex Miss Silvana Curcio, da subito aveva instaurato un particolare feeling con la. Un’intesa, la loro, che si è fatta sempre più intensa, tanto che la compagna aveva giocato d’anticipo decidendo di prendendo le distanze da lui prima che, guardando dritto verso la telecamera durante una discussione con, esclamasse “Lascio pubblicamente la mia ragazza. Sono single e faccio come ca**o voglio!“. Ufficialmente single, ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, Biagio D'Anelli smette di seguire Miriana Trevisan sui social: ecco perché L'opinionista ha unfollowato… - ElgaBlasetti : @gf_vip_news Miriana che fa comunella con Delia appena entra??.Ricordati cara che anche Biagio aveva una donna fuori… - PausaCaff3 : “Al GF Vip per fare l’amore con Miriana Trevisan” La confessione di Biagio D’Anelli - fviryglow : Jessica dal labbiale dice 'JESS .VIP' e fa tipo spallucce, cioè non si aspettava il suo # Poi dopo parlano di Biagi… - Jothequeen3 : @4mrsBasil Qui stavano parlando di Biagio, Miriana sta fissata e lo cerca quando fanno vedere i vip in studio però… -