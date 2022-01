Gf Vip 6, Aldo Montano difende Lulù Selassié dalle accuse di maleducazione di Katia Ricciarelli: “Non può essere prepotente solo perché é più grande” (Di domenica 16 gennaio 2022) Lo scontro generazionale che ha visto protagoniste Lulù Selassiè e Katia Ricciarelli nelle scorse puntate del GF Vip 6 continua a tenere banco fuori dalla Casa e soprattutto sui social e tra i tanti che sono intervenuti prendendo le parti di Lulù c’è anche l’ex concorrente Aldo Montano. Lo sportivo conosce Katia da diversi anni e tra i due c’è sempre stato un bel rapporto di amicizia, ma ora l’ex gieffino sembra non condividere il comportamento della cantante e ne ha parlato pubblicamente nel corso di una diretta fatta su Instagram, come riportato dal portale BlogTivvù: Katia non ci può marciare e diventare prepotente perché è più grande ed ha fatto più cose. Io Lulù l’ho sempre ... Leggi su isaechia (Di domenica 16 gennaio 2022) Lo scontro generazionale che ha visto protagonisteSelassiè enelle scorse puntate del GF Vip 6 continua a tenere banco fuori dalla Casa e soprattutto sui social e tra i tanti che sono intervenuti prendendo le parti dic’è anche l’ex concorrente. Lo sportivo conosceda diversi anni e tra i due c’è sempre stato un bel rapporto di amicizia, ma ora l’ex gieffino sembra non condividere il comportamento della cantante e ne ha parlato pubblicamente nel corso di una diretta fatta su Instagram, come riportato dal portale BlogTivvù:non ci può marciare e diventareè piùed ha fatto più cose. Iol’ho sempre ...

