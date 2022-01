Germania e Spagna, Leonardo: contratti per 260 milioni per radar degli Eurofighter Typhoon (Di domenica 16 gennaio 2022) Leonardo ha annunciato la firma di contratti per oltre 260 milioni di euro con HENSOLDT, che consentiranno all’azienda di avere un ruolo chiave nello sviluppo e nelle consegne del radar a scansione elettronica – l’ECRS Mk1 (European Common radar System Mk1) – dei velivoli Eurofighter Typhoon ordinati da Germania e Spagna. Nello specifico, Leonardo si occuperà dello sviluppo di nuove capacità a banda larga e fornirà componenti essenziali della nuova antenna radar, dell’APSC (Antenna Power Supply & Control) e relativi processori. Leonardo è già design authority del radar a scansione elettronica (E-scan) ECRS Mk0 ordinato da Kuwait e Qatar – alla base della versione ... Leggi su ildenaro (Di domenica 16 gennaio 2022)ha annunciato la firma diper oltre 260di euro con HENSOLDT, che consentiranno all’azienda di avere un ruolo chiave nello sviluppo e nelle consegne dela scansione elettronica – l’ECRS Mk1 (European CommonSystem Mk1) – dei velivoliordinati da. Nello specifico,si occuperà dello sviluppo di nuove capacità a banda larga e fornirà componenti essenziali della nuova antenna, dell’APSC (Antenna Power Supply & Control) e relativi processori.è già design authority dela scansione elettronica (E-scan) ECRS Mk0 ordinato da Kuwait e Qatar – alla base della versione ...

