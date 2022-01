Gazzetta dello Sport - Dybala, gol senza Joya (Di domenica 16 gennaio 2022) I titoli principali sulla prima pagina del quotidiano Sportivo, La Gazzetta dello Sport La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, domenica 16 gennaio 2022, de 'La Gazzetta dello Sport':Dybala, GOL senza Joya ... Leggi su calciomercato (Di domenica 16 gennaio 2022) I titoli principali sulla prima pagina del quotidianoivo, LaLa rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, domenica 16 gennaio 2022, de 'La':, GOL...

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta dello Torino, Cairo: "Vedo bel gioco e concretezza, ma ora non ci montiamo la testa" ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Il presidente del Torino Cairo ha commentato la vittoria contro la Sampdoria Urbano Cairo, presidente del Torino, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha commentato la vittoria per 2 - 1 in casa della Sampdoria. SENSAZIONE POST SAMP - "Soprattutto di compattezza. Siamo una squadra che ha dentro di ...

Djokovic, ricorso respinto dalla Corte federale: deve lasciare l’Australia La Gazzetta dello Sport Juve-Dybala, tensione e imbarazzo. Ma se la Joya sta così, per Allegri è tutto più facile Nell'anticipo della 22ª giornata di Serie A, la Juve supera per 2-0 l'Udinese. Decidono i gol di Dybala e McKennie, ma l'argentino non esulta, in polemica ...

Gigio, che miracolo! Poi ci pensano Mbappé e Kehrer: guarda il successo del Psg Nella gara della 21ª giornata di Ligue1, il Psg supera per 2-0 il Brest. In gol Mbappé e Kehrer. Guarda gli highlights del match ...

