Gasperini perde la pazienza in diretta: sfogo improvviso a DAZN (Di lunedì 17 gennaio 2022) Atalanta, senti mister Gian Piero Gasperini: il tecnico orobico perde la pazienza e si innervosisce in diretta ai microfoni di DAZN Una partita emozionante, piena di colpi di scena. E soprattutto, piena di colpi da maestro da parte dei due portieri: Handanovic e Musso sono stati grandi protagonisti, con parate che hanno determinato il risultato finale di 0-0. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 17 gennaio 2022) Atalanta, senti mister Gian Piero: il tecnico orobicolae si innervosisce inai microfoni diUna partita emozionante, piena di colpi di scena. E soprattutto, piena di colpi da maestro da parte dei due portieri: Handanovic e Musso sono stati grandi protagonisti, con parate che hanno determinato il risultato finale di 0-0. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

stepa67 : @cicciovalenti @Atalanta_BC Verissimo Giacomo, peccato per Gasperini, che non perde occasione di dire cazzate, se s… - Zannaldo : Niente da fare #Gasperini non perde occasione per rendersi ridicolo. #AtalantaInter - SpazioInter : Caos COVID in casa Atalanta: Gasperini perde un titolare per la sfida con l'Inter - -