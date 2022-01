Gambia-Mali oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Coppa d’Africa 2022 (Di domenica 16 gennaio 2022) Gambia-Mali sarà visibile oggi in tv: ecco il canale, l’orario e la diretta streaming del match valido per la seconda giornata della Coppa d’Africa 2021/2022. Tutto pronto per il via della competizione del continente nero, ci sono stati tanti dubbi e le incertezze Covid non sono mancate, ma si è deciso di cominciare la manifestazione e ci sarà da divertirsi. Chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio alle ore 14 di domenica 16 gennaio, diretta tv e streaming su Discovery+. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 16 gennaio 2022)sarà visibilein tv: ecco il, l’e ladel match valido per la seconda giornata della2021/. Tutto pronto per il via della competizione del continente nero, ci sono stati tanti dubbi e le incertezze Covid non sono mancate, ma si è deciso di cominciare la manifestazione e ci sarà da divertirsi. Chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio alle ore 14 di domenica 16 gennaio,tv esu Discovery+. SportFace.

Advertising

Gambia_bot : RT @EWNsport: #AFCON Fixtures: Gambia vs Mali - 15:00 Tunisia vs Mauritania - 18:00 Ivory Coast vs Sierra Leone - 18:00 Algeria v… - Channel1Dz : RT @EWNsport: #AFCON Fixtures: Gambia vs Mali - 15:00 Tunisia vs Mauritania - 18:00 Ivory Coast vs Sierra Leone - 18:00 Algeria v… - EWNsport : #AFCON Fixtures: Gambia vs Mali - 15:00 Tunisia vs Mauritania - 18:00 Ivory Coast vs Sierra Leone - 18:00… - ChampPirloWan17 : Today at #AFCON2021 1pm Gambia v Mali 4pm Ivory Coast v Sierra Leone Tunisia v Mauritania 7pm Algeria v Equat… - taiwo_karhreem : RT @iambolar: Today at #AFCON2021 2pm Gambia v Mali 5pm Ivory Coast v Sierra Leone Tunisia v Mauritania 8pm Algeria v Equatorial Guine… -