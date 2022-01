Gambia-Mali | Coppa d’Africa | probabili formazioni e diretta tv

(Di domenica 16 gennaio 2022) Riparte tra mille controversie il Girone F di2022.vede affrontarsi le due squadre a punteggio pieno nel gruppo, ma non senza qualche polemica. Tutto ha avuto inizio con la gara tra Tunisia e, piena di colpi di scena. Partita bloccata e vantaggiosu rigore al 48?. Al 77? la Tunisia ha la possibilità di pareggiare, sempre su rigore, ma Khazri sbaglia dagli 11 metri. Da lì in poi è solo show, od incubo, arbitrale. L’arbitro fischia la fine prima all’85’, poco dopo il cooling break. Quando si accorge dell’errore, fa riprendere la partita, espelle un giocatoreano e fischia la fine senza concedere recupero. A scatenare le polemiche è stato, anche, il fatto che lo stesso arbitro fu fermato nel 2018 per corruzione. ...

Freddie_GH : ???| #Afcon2021- DAY 8 FIXTURES: • Gambia ???? v ???? Mali (1pm) • Ivory Coast ???? v ???? Sierra Leone (4pm) • Tunisia… - itsyulez : @fansconnectclub Gambia 0-1 Mali Ivory Coast 1-0 Sierra Leone Tunisia 2-0 Mauritania Algeria 3-1 Equatorial G… - Channel1Dz : RT @Freddie_GH: ???| #Afcon2021- DAY 8 FIXTURES: • Gambia ???? v ???? Mali (1pm) • Ivory Coast ???? v ???? Sierra Leone (4pm) • Tunisia ???? v ????… - AhmedMusahh : RT @Freddie_GH: ???| #Afcon2021- DAY 8 FIXTURES: • Gambia ???? v ???? Mali (1pm) • Ivory Coast ???? v ???? Sierra Leone (4pm) • Tunisia ???? v ????… - GhanaKakashi : RT @Freddie_GH: ???| #Afcon2021- DAY 8 FIXTURES: • Gambia ???? v ???? Mali (1pm) • Ivory Coast ???? v ???? Sierra Leone (4pm) • Tunisia ???? v ????… -

Ultime Notizie dalla rete : Gambia Mali

sarà visibile oggi in tv: ecco il canale, l'orario e la diretta streaming del match valido per la seconda giornata della Coppa d'Africa 2021/2022 . Tutto pronto per il via della ...PROGRAMMA DELLE PARTITE DEL 16 GENNAIO 2022 AFRICA AFRICAN NATIONS CUP14:00 Costa d'Avorio - Sierra Leone 17:00 Tunisia - Mauritania 17:00 Algeria - Guinea Equatoriale 20:00 ALBANIA ...Gambia-Mali sarà visibile oggi in tv: ecco il canale, l'orario e la diretta streaming del match valido per la seconda giornata della Coppa d'Africa 2021/2022.Coppa d'Africa, si gioca la seconda giornata della fase a gironi. Ecco tutte le informazioni su dove vedere Gambia-Mali in tv e streaming ...