Gallinari non basta, Atlanta al tappeto contro i Knicks (Di domenica 16 gennaio 2022) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Sconfitta casalinga per Atlanta nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Di fronte agli oltre 18mila spettatori della State Farm Arena, gli Hawks si arrendono per 117-108 ai New York Knicks nonostante i 29 punti di Trae Young, top-scorer della serata. Tra i padroni di casa, buona prova di Danilo Gallinari: la 33enne ala di Sant’Angelo Lodigiano finisce a referto con 17 punti (più 4 rimbalzi e 2 assist) in 27 minuti di impiego. Affermazione convincente dei Brooklyn Nets, che si impongono per 120-105 sui New Orleans Pelicans grazie ai 30 punti di uno strepitoso James Harden; il quintetto della ‘Big Applè è però in ansia per un infortunio al ginocchio di Kevin Durant. Peggior sconfitta nella storia dei Los Angeles Lakers contro Denver: i Nuggets travolgono i californiani ... Leggi su ildenaro (Di domenica 16 gennaio 2022) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Sconfitta casalinga pernella notte italiana della regular-season dell’Nba. Di fronte agli oltre 18mila spettatori della State Farm Arena, gli Hawks si arrendono per 117-108 ai New Yorknonostante i 29 punti di Trae Young, top-scorer della serata. Tra i padroni di casa, buona prova di Danilo: la 33enne ala di Sant’Angelo Lodigiano finisce a referto con 17 punti (più 4 rimbalzi e 2 assist) in 27 minuti di impiego. Affermazione convincente dei Brooklyn Nets, che si impongono per 120-105 sui New Orleans Pelicans grazie ai 30 punti di uno strepitoso James Harden; il quintetto della ‘Big Applè è però in ansia per un infortunio al ginocchio di Kevin Durant. Peggior sconfitta nella storia dei Los Angeles LakersDenver: i Nuggets travolgono i californiani ...

