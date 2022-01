FOTO: Rivelata la bellissima cover di WWE2K22 con Rey Mysterio (Di domenica 16 gennaio 2022) Si sapeva che Rey Mysterio sarebbe stato il protagonista della nuova, attesissima, edizione di WWE 2K ma non era ancora stata Rivelata l’art ufficiale della copertina del gioco. Il design è molto colorato, come le classiche maschere della leggenda WWE, in entrambe le versioni. E’ prevista infatti una doppia versione del gioco con due diverse immagini. La versione standard vedrà Rey Mysterio ritratto su sfondo scuro, intento in una delle sue spettacolari manovre aeree. Intorno a lui delle scie colorate che riprendono i colori del suo costume e che rendono la copertina un tripudio di luci colorate. La versione Deluxe, invece, ritrae Rey in primo piano con una maschera azzurra, la stessa che indossa nella copertina standard. In questa edizione ci sono meno luci e scie colorate ma le note colorate sono comunque assicurate dai ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 16 gennaio 2022) Si sapeva che Reysarebbe stato il protagonista della nuova, attesissima, edizione di WWE 2K ma non era ancora statal’art ufficiale della copertina del gioco. Il design è molto colorato, come le classiche maschere della leggenda WWE, in entrambe le versioni. E’ prevista infatti una doppia versione del gioco con due diverse immagini. La versione standard vedrà Reyritratto su sfondo scuro, intento in una delle sue spettacolari manovre aeree. Intorno a lui delle scie colorate che riprendono i colori del suo costume e che rendono la copertina un tripudio di luci colorate. La versione Deluxe, invece, ritrae Rey in primo piano con una maschera azzurra, la stessa che indossa nella copertina standard. In questa edizione ci sono meno luci e scie colorate ma le note colorate sono comunque assicurate dai ...

