FOTO: Gli Hardy Boyz di nuovo insieme, ecco quando si ritroveranno (Di domenica 16 gennaio 2022) Gli Hardy Boyz sono stati uno dei tag team più vincenti e spettacolari della storia della WWE. Ora che Matt Hardy è in AEW e Jeff è stato licenziato dalla federazione di Stamford per alcuni problemi personali, i due fratelli hanno voglia di un’ultima grande reunion, forse quella definitiva prima di pensare ad un probabile ritiro. Si stanno avvicendando i rumors su di un probabile arrivo del minore degli Hardy alla corte di Khan ma il tutto è ancora da definire. Una cosa è certa, gli Hardy si ritroveranno a breve. Il tweet che fa sognare i fan I due fratelli li rivedremo insieme nel mese di marzo quando faranno ben due tappe di Meet & Greet. Per ora non c’è ovviamente nessuna data di un ritorno sul quadrato ma sicuramente qualcosa bolle ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 16 gennaio 2022) Glisono stati uno dei tag team più vincenti e spettacolari della storia della WWE. Ora che Mattè in AEW e Jeff è stato licenziato dalla federazione di Stamford per alcuni problemi personali, i due fratelli hanno voglia di un’ultima grande reunion, forse quella definitiva prima di pensare ad un probabile ritiro. Si stanno avvicendando i rumors su di un probabile arrivo del minore deglialla corte di Khan ma il tutto è ancora da definire. Una cosa è certa, glisia breve. Il tweet che fa sognare i fan I due fratelli li rivedremonel mese di marzofaranno ben due tappe di Meet & Greet. Per ora non c’è ovviamente nessuna data di un ritorno sul quadrato ma sicuramente qualcosa bolle ...

AzzolinaLucia : Scusate ma non ce la faccio, non riesco proprio a immaginare gli uffici pubblici di questo Paese con la foto di Sil… - ladypizzaishere : RT @ETuttoMagico: Bisogna fare scudo : bloccate tutti gli haters e spammate foto loro . FORZA ?? puliamo la tl #prelemi - spartacvs : @lametabasta vorrei vederlo capo del CSM, ed avere la sua foto in tutti gli uffici pubblici in posa dietro Ilda, me… - ETuttoMagico : Bisogna fare scudo : bloccate tutti gli haters e spammate foto loro . FORZA ?? puliamo la tl #prelemi - giorgiachetti : @ProgressoTorino Sicuramente foto e video. Gli altri motivi li immagino -