Fortnite, il grande ritorno su device Apple che molti utenti aspettavano (Di domenica 16 gennaio 2022) Magie da gaming. Se qualcuno pensa che Epic Games ed Apple hanno fatto pace prima del doppio ricorso presentato sia dalla casa di sviluppo di videogiochi di Cary, sia del colosso di Cupertino, si sbaglia di grosso. Nessuna stretta di mano: quella probabilmente non ci sarà nemmeno dopo la seconda sentenza della nota querelle. Eppure Fortnite torna su iOS. Fortnite torna online sui device Apple – Adobe StockNon su App Store, intendiamoci. Ma coloro che hanno un dispositivo con la Mela morsicata più famoso al mondo potranno giocare con il noto sparatutto, che in un lustro è diventano uno dei game che vanno per la maggiore. Come? Con un trucco. Una magia da gaming. Appunto. A partire dalla prossima settimana, Fortnite su GeForce NOW verrà lanciato in una beta chiusa a ...

