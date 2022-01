Formazioni ufficiali Venezia Empoli | le scelte degli allenatori

(Di domenica 16 gennaio 2022) Ledimatch valido per la 22ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 22ª giornata di Serie A 2021/2022.(4-3-3): Lezzerini; Ampadu, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Cuisance, Crnigoj, Tessmann; Aramu, Henry, Kiyine. All.Zanetti.(4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Ismajli, Fiamozzi; Zurkowski, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Henderson, Pinamonti; All.Andreazzoli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Per entrambe il 2022 non è iniziato al meglio, a caccia del primo successo: nel Venezia c'è Molinaro, nell'Empoli dentro Fiamozzi a sinistra.