Floridia: le scuole non si chiudono per paura e comodità. Adesso basta. Non esistono ristori per i ragazzi (Di domenica 16 gennaio 2022) "Ho atteso nel silenzio la prima settimana di scuola. L'inizio poteva anche essere complicato. Ma Adesso basta! Che nessuno continui a privare del diritto allo studio i più piccoli, i nostri giovani, tenendo le scuole chiuse mentre tutto il resto è aperto!". Così la sottosegretaria Barbara Floridia su Facebook. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 16 gennaio 2022) "Ho atteso nel silenzio la prima settimana di scuola. L'inizio poteva anche essere complicato. Ma! Che nessuno continui a privare del diritto allo studio i più piccoli, i nostri giovani, tenendo lechiuse mentre tutto il resto è aperto!". Così la sottosegretaria Barbarasu Facebook. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Floridia: le scuole non si chiudono per paura e comodità. Adesso basta. Non esistono ristori per i ragazzi - MichelaRoi : RT @MilaSpicola: 'Insomma, se c'è qualcosa che si può dedurre dai dati reali, è *esattamente il contrario* di ciò che sostiene Floridia: la… - FranceskoNew : RT @MilaSpicola: 'Insomma, se c'è qualcosa che si può dedurre dai dati reali, è *esattamente il contrario* di ciò che sostiene Floridia: la… - Stef2021rm : RT @MilaSpicola: 'Insomma, se c'è qualcosa che si può dedurre dai dati reali, è *esattamente il contrario* di ciò che sostiene Floridia: la… - Miktroisi : RT @MilaSpicola: 'Insomma, se c'è qualcosa che si può dedurre dai dati reali, è *esattamente il contrario* di ciò che sostiene Floridia: la… -