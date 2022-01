Flavia Vento e Tom Cruise, l'amore finto tra la showgirl e l'attore (Di domenica 16 gennaio 2022) Flavia Vento è tornata a parlare della sua finta storia d'amore online con Tom Cruise, che si è recentemente conclusa dopo che l'attrice ha scoperto la spiacevole verità. Flavia Vento, nelle ultime settimane, ha parlato più volte del suo "amore finto" con Tom Cruise: la showgirl ha creduto che il celebre divo hollywoodiano la stesse corteggiando per sei mesi ma la sua relazione online si è rivelata essere una vera e propria truffa: l'ex modella ha comunque deciso di non denunciare la persona che l'ha ingannata sui social network. La Vento, durante una recente intervista pubblicata su Repubblica, ha raccontato: "Ho ricevuto un messaggio privato su Twitter dove Tom mi scriveva: 'Grazie per il tuo continuo ... Leggi su movieplayer (Di domenica 16 gennaio 2022)è tornata a parlare della sua finta storia d'online con Tom, che si è recentemente conclusa dopo che l'attrice ha scoperto la spiacevole verità., nelle ultime settimane, ha parlato più volte del suo "" con Tom: laha creduto che il celebre divo hollywoodiano la stesse corteggiando per sei mesi ma la sua relazione online si è rivelata essere una vera e propria truffa: l'ex modella ha comunque deciso di non denunciare la persona che l'ha ingannata sui social network. La, durante una recente intervista pubblicata su Repubblica, ha raccontato: "Ho ricevuto un messaggio privato su Twitter dove Tom mi scriveva: 'Grazie per il tuo continuo ...

Advertising

nodramaqueenrt : omg la contessa e flavia vento di nuovo insieme ad avanti un altro ?????? - RareTruly : Flavia Vento e la Contessa che si sono imbucate io adoro #GFVip #AvantiUnAltro - Tristan__esdpv : flavia vento prima campionessa di puntata mio dio lei - Giulia1991_ : secondo me Flavia Vento vive su un altro pianeta #avantiunaltropuredisera - danielina887 : Ma Flavia vento ha capito che i soldi non vanno a lei ma in beneficenza? #avantiunaltro -