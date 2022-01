Fioretto da apoteosi in Coppa del Mondo | l’Italia vince 4 medaglie nelle gare individuali

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 16 gennaio 2022) La dura legge di Alice Volpi s’impone anche a Poznan. Dopo la vittoria nell’esordio stagionale di Saint Maur in Francia, la senese delle Fiamme Oro trionfa pure in Polonia, nella seconda prova delladeldifemminile. Ma la gara individuale andata in scena ieri sulle pedane polacche ha regalato alanche un’altra grande soddisfazione con il terzo posto della giovane Martina Favaretto. Un sabato italiano da ricordare, insomma, per ilazzurro del CT Stefano Cerioni. Pochi minuti dopo il doppio podio di Parigi, dove al debutto indelmaschile Edoardo Luperi e Alessio Foconi hanno chiuso rispettivamente in seconda e terza posizione, a Poznan torna a suonare l’Inno di Mameli grazie a una grandissima Alice Volpi. La toscana, ...