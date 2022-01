Fiorentina-Genoa, i convocati di Italiano: out Benassi e Martinez Quarta (Di domenica 16 gennaio 2022) Alle 20:45 di lunedì 17 gennaio la Fiorentina ospiterà il Genoa nel posticipo della ventiduesima giornata di Serie A. Vincenzo Italiano chiede continuità dopo la vittoria di Coppa sul Napoli per lasciarsi alle spalle il passo falso di Torino. Il tecnico ritrova Sottil, ma deve fare a meno di Martinez Quarta e Benassi, esclusi dai convocati. I convocati: Portieri: Dragowski, Rosati, Terracciano.Difensori: Biraghi, Igor, Milenkovic, Nastasic, Odriozola, Terzic, Venuti.Centrocampisti: Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Maleh, Pulgar, Torreira.Attaccanti: Callejon, Nico Gonzalez, Ikone, Kokorin, Piatek, Saponara, Sottil, Vlahovic. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 16 gennaio 2022) Alle 20:45 di lunedì 17 gennaio laospiterà ilnel posticipo della ventiduesima giornata di Serie A. Vincenzochiede continuità dopo la vittoria di Coppa sul Napoli per lasciarsi alle spalle il passo falso di Torino. Il tecnico ritrova Sottil, ma deve fare a meno di, esclusi dai. I: Portieri: Dragowski, Rosati, Terracciano.Difensori: Biraghi, Igor, Milenkovic, Nastasic, Odriozola, Terzic, Venuti.Centrocampisti: Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Maleh, Pulgar, Torreira.Attaccanti: Callejon, Nico Gonzalez, Ikone, Kokorin, Piatek, Saponara, Sottil, Vlahovic. SportFace.

