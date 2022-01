Fiorentina, caccia al portiere: due profili per il post Dragowski (Di domenica 16 gennaio 2022) Fiorentina al lavoro sul mercato in cerca del sostituto di Dragowski. Due i nomi sul taccuino del ds Daniele Pradè Stando a quanto riferito da La Nazione, la Fiorentina in estate saluterà Dragowski per affidare poi la porta ad un nuovo numero uno. La caccia al sostituto è già partita. Tra i profili tenuti sott’occhio, due in particolare hanno colpito l’attenzione: Fofana del Le Havre e Cragno del Cagliari. Nessun riscontro, invece, circa un interesse per Meret. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 gennaio 2022)al lavoro sul mercato in cerca del sostituto di. Due i nomi sul taccuino del ds Daniele Pradè Stando a quanto riferito da La Nazione, lain estate saluteràper affidare poi la porta ad un nuovo numero uno. Laal sostituto è già partita. Tra itenuti sott’occhio, due in particolare hanno colpito l’attenzione: Fofana del Le Havre e Cragno del Cagliari. Nessun riscontro, invece, circa un interesse per Meret. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

allgoalsnapoli : Nuovo appuntamento con Club Napoli All News alla vigilia di Napoli-Fiorentina. @molarolandia @adrianopastore7… - violanews : La #Fiorentina va a caccia del riscatto dopo la sconfitta di #Torino. L'uomo su cui punta #Italiano per la rinascit… - g_iallorossi : #Fiorentina a caccia di un difensore, spunta #Kumbulla. #Calciomercato #CalciomercatoRoma #ASRoma - forzaroma : #CalciomercatoRoma, la #Fiorentina è a caccia di un difensore: ipotesi #Kumbulla #ASRoma - Telespazio1 : Fiorentina travolta dal Torino 4-0 in uno dei posticipi di campionato del lunedi -