Finge di vaccinare la coppia no-vax, infermiera arrestata: inchiodata dalle immagini – VIDEO (Di domenica 16 gennaio 2022) Fingeva di somministrare il vaccino anti-Covid a due coniugi no-vax durante un turno di servizio. Le immagini delle telecamere di VIDEOsorveglianza hanno inchiodato Giorgia Camarda, 58 anni, infermiera dell’hub vaccinale Fiera del Mediterraneo a Palermo. La donna, che lavora come infermiera anche nel Reparto malattie infettive dell’ospedale Civico di Palermo, è stata arrestata dalla Digos di Palermo: le accuse nei suoi confronti sono di falso ideologico e peculato. La coppia di coniugi è anch’essa indagata per concorso in falso e peculato. Come ricostruito dagli investigatori, Giorgia Camarda avrebbe finto di vaccinare la coppia no-vax. Ma non è tutto, perché l’infermiera 58enne avrebbe anche ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 16 gennaio 2022)va di somministrare il vaccino anti-Covid a due coniugi no-vax durante un turno di servizio. Ledelle telecamere disorveglianza hanno inchiodato Giorgia Camarda, 58 anni,dell’hub vaccinale Fiera del Mediterraneo a Palermo. La donna, che lavora comeanche nel Reparto malattie infettive dell’ospedale Civico di Palermo, è statadalla Digos di Palermo: le accuse nei suoi confronti sono di falso ideologico e peculato. Ladi coniugi è anch’essa indagata per concorso in falso e peculato. Come ricostruito dagli investigatori, Giorgia Camarda avrebbe finto dilano-vax. Ma non è tutto, perché l’58enne avrebbe anche ...

