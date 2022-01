Fifa, il presidente Gianni Infantino sposta la sua residenza in Qatar (Di domenica 16 gennaio 2022) Gianni Infantino ha spostato la sua residenza a Doha, in Qatar. Il presidente della Fifa, che per questa scelta verrà molto criticato dai suoi detrattori, non abiterà più dunque in Svizzera, a Zurigo, anche se, come conferma un portavoce, continuerà a lavorare a Zurigo e pagherà le tasse sul territorio elvetico, trascorrendo però la metà delle sue ore lavorative a Doha, dove si è trasferito da alcune settimane insieme alla famiglia. Lo ha riportato Blick. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 16 gennaio 2022)hato la suaa Doha, in. Ildella, che per questa scelta verrà molto criticato dai suoi detrattori, non abiterà più dunque in Svizzera, a Zurigo, anche se, come conferma un portavoce, continuerà a lavorare a Zurigo e pagherà le tasse sul territorio elvetico, trascorrendo però la metà delle sue ore lavorative a Doha, dove si è trasferito da alcune settimane insieme alla famiglia. Lo ha riportato Blick. SportFace.

