Federica Pellegrini in posa come una star: la Divina incanta tutti (Di domenica 16 gennaio 2022) Federica Pellegrini, in posa come una vera star: l’ex nuotatrice lascia tutti senza parole con un vestito aperto sulla schiena Se utilizziamo il termine Divina, in Italia, il riferimento non… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 16 gennaio 2022), inuna vera: l’ex nuotatrice lasciasenza parole con un vestito aperto sulla schiena Se utilizziamo il termine, in Italia, il riferimento non… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

Advertising

SMSNEWSOFFICIAL : Mercoledì 19 gennaio su Sky Uno e in streaming su NOW al via la nuova edizione di “Italia’s Got Talent”, condotta d… - redazionerumors : Italia’s Got Talent 2022, l’intervista a Federica Pellegrini: “Il talento da solo non basta” #ITG… - bizcommunityit : Federica Pellegrini nel Cio: 'Non me l'aspettavo' #CIO - SindoniGermana : RT @opinionistaweb2: “non voglio cedere le armi contro un gruppo di pellegrini così” mutirao fica Federica per far scoppiare la vecchia #G… - DoryRossi : Federica Pellegrini VAFFANCULO #DjokovicAlQuirinale -