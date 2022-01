Federica Nargi scopre la pancia e scherza: “Ora mia mamma mi chiamerà e dirà…” (Di domenica 16 gennaio 2022) L'ex Velina e compagna di Alessandro Matri ha postati alcuni scatti della sua ultima campagna pubblicitaria Leggi su golssip (Di domenica 16 gennaio 2022) L'ex Velina e compagna di Alessandro Matri ha postati alcuni scatti della sua ultima campagna pubblicitaria

Advertising

Cosmopolitan_IT : Cioccolato e caramello, il nuovo balayage di Federica Nargi - infoitcultura : Tagli capelli balayage primavera 2022: il look di Federica Nargi - infoitcultura : Federica Nargi, scollatura ampia e niente reggiseno: l’occhio cade lì - infoitcultura : Federica Nargi, il bottone sta per saltare: fuori la scollatura – FOTO - infoitcultura : Federica Nargi in giro senza reggiseno, sotto la giacca si vede tutto: il bottone sta per saltare – FOTO -