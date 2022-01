Federica Cappelletti | chi è la moglie di Paolo Rossi | “Sono ancora arrabbiata”

(Di domenica 16 gennaio 2022) È trascorso poco più di un anno dalla morte di, scomparso il 9 dicembre 2020, ma il ricordo del campione non potrebbe essere più presente. A raccontarlo in un libro, Per sempre noi due, in uscita il 30 novembre, la. «È iniziato tutto a marzo 2020, dopo che siamo tornati da un viaggio alle Maldive. Ho notato cheera dimagrito molto. Siamo andati a fare degli accertamenti che ci hanno dato, purtroppo, il verdetto che mai avremmo voluto sentire. Ma non abbiamo mai perso la speranza, fino a un mese dalla morte abbiamo combattuto per cercare di vincere il nostro mondiale», ha raccontatoa Silvia Toffanin qualche settimana fa. Una malattia arrivata sul finire del secondo lockdown e che ...

Subito dopo, Mara Venier darà lo spazio a. La moglie del compianto Paolo Rossi - campione della Nazionale scomparso nel dicembre del 2020 - raggiungerà gli studi Rai per ...