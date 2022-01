Federica Calemme, mistero bollente sotto le coperte: è successo di tutto a notte fonda [VIDEO] (Di domenica 16 gennaio 2022) notte infuocata nella casa del Grande Fratello Vip per la gieffina e modella Federica Calemme: le immagini confermano tutto La gieffina Federica Calemme (screenshot Twitter)Questa nuova edizione del Grande Fratello Vip è in grado di regalare colpi di scena inaspettati in ogni momento. L’ultimo risale a pochissime ore fa e vede coinvolta la modella Federica Calemme. La gieffina in questi giorni ha avuto alcune difficoltà a causa di alcuni problemi di cuore che adesso però sembrerebbero essere del tutto risolti. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Mi fanno schifo!”: Soleil non si nasconde più, terremoto nella notte La Calemme alcuni giorni fa ha infatti baciato Gianmaria Antinolfi salvo poi ... Leggi su specialmag (Di domenica 16 gennaio 2022)infuocata nella casa del Grande Fratello Vip per la gieffina e modella: le immagini confermanoLa gieffina(screenshot Twitter)Questa nuova edizione del Grande Fratello Vip è in grado di regalare colpi di scena inaspettati in ogni momento. L’ultimo risale a pochissime ore fa e vede coinvolta la modella. La gieffina in questi giorni ha avuto alcune difficoltà a causa di alcuni problemi di cuore che adesso però sembrerebbero essere delrisolti. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Mi fanno schifo!”: Soleil non si nasconde più, terremoto nellaLaalcuni giorni fa ha infatti baciato Gianmaria Antinolfi salvo poi ...

