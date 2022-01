Federica Brignone | “Ho vinto tanto | ma è sempre un’emozione Dieci giorni a casa decisivi Le Olimpiadi…”

(Di domenica 16 gennaio 2022)hail superG di Zauchensee, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. L’azzurra si è imposta sulle nevi austriache, dove ha regalato una prestazione davvero superlativa e perfetta in ogni singolo passaggio. La valdostana ha trionfato col tempo di 1:10.84, riuscendo a battere la svizzera Corinne Suter per appena quattro centesimi, mentre l’austriaca Ariane Radler ha completato il podio a 17 centesimi di ritardo. La 31enne ha analizzato la sua prestazione ai microfoni della Rai: “Sono felicissima. Nella mia carriera ho, ma ogni volta èdiversa. Oggi era difficile mettere tutti i pezzi del puzzle insieme: tante atlete hanno sciato forte, ma era difficile fare una prova completa, qualcuna sbagliava sopra, altre sotto. Era ...

TgrRaiVdA : Federica Brignone vince il #superg di Coppa del Mondo a #Zauchensee @FedeBrignone @RaiSport @TgrRai - vitasportivait : ?#FISAlpine | #Zauchensee ???? IL GRIDO DELLA LEONESSA! ?? Federica #Brignone ???? sfiora la perfezione lungo la pista…

ha vinto il superG di coppa del mondo di Altenmarkt, in Austria. La 31enne azzurra in 1'10"84 ha preceduto la svizzera Corinne Suter (1'10"88) e l'austriaca Ariane Raedler (1'11"01). ...ha vinto il Supergigante femminile di Zauchensee. L'azzurra in testa con il tempo di 1.10.84 davanti alla svizzera Corinne Suter a +0.04 e all'austriaca Ariane Raedler a +0.17. ...Federica Brignone ha vinto il Supergigante femminile di Zauchensee. L'azzurra ha trionfato con il tempo di 1.10.84 davanti alla svizzera Corinne Suter a +0.04 e all'austriaca Ariane Raedler a +0.17. S ...Italia bella, bellissima nel supergigante femminile di Coppa del mondo, riuscendo a cogliere ben 4 vittorie su 5 in questa … Continua ...