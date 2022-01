Federazione Serba all’attacco: “Djokovic espulso per pressioni politiche. Che messaggio ha dato l’Australia?” (Di domenica 16 gennaio 2022) L’espulsione di Novak Djokovic dall’Australia è indubbiamente la notizia sportiva di questa giornata. La Corte Federale ha negato il visto al tennista serbo, che dunque dovrà lasciare il Paese e non potrà prendere parte agli Australian Open 2022, primo Slam della stagione in programma sul cemento di Melbourne dal 17 al 30 gennaio. L’assenza del numero 1 al mondo ha un peso specifico enorme, anche perché stiamo parlando di un venti volte vincitore di Slam e di un giocatore capace di imporsi in ben nove occasioni nella terra dei canguri. Quanti soldi ha perso Novak Djokovic senza gli Australian Open? Spese legali, montepremi, sponsor… La vicenda che ha tenuto banco nelle ultime due settimana ha avuto un’ampia eco e la Federazione Serba ha tuonato attraverso un comunicato stampa: “Siamo estremamente ... Leggi su oasport (Di domenica 16 gennaio 2022) L’espulsione di Novakdalè indubbiamente la notizia sportiva di questa giornata. La Corte Federale ha negato il visto al tennista serbo, che dunque dovrà lasciare il Paese e non potrà prendere parte agli Australian Open 2022, primo Slam della stagione in programma sul cemento di Melbourne dal 17 al 30 gennaio. L’assenza del numero 1 al mondo ha un peso specifico enorme, anche perché stiamo parlando di un venti volte vincitore di Slam e di un giocatore capace di imporsi in ben nove occasioni nella terra dei canguri. Quanti soldi ha perso Novaksenza gli Australian Open? Spese legali, montepremi, sponsor… La vicenda che ha tenuto banco nelle ultime due settimana ha avuto un’ampia eco e laha tuonato attraverso un comunicato stampa: “Siamo estremamente ...

