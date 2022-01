Fabinho | Oxlade - Chamberlain e Minamino | guarda il tris del Liverpool al Brentford

(Di domenica 16 gennaio 2022) Nel posticipo della 22ª giornata di Premier League, ilsupera per 3 - 0 il. In golgli highlights del match

Nel posticipo della 22ª giornata di Premier League, il Liverpool supera per 3 - 0 il Brentford. In gol- Chamberlain e Minamino. Guarda gli highlights del match...fino al 44' quandoha ripreso un angolo di Alexander - Arnold respinto dal palo. Poi nella ripresa, dopo un secondo legno colpito da Diogo Jota, hanno messo al sicuro il risultato- ...Pronostico rispettato ad Anfield Road dove il Liverpool ha avuto facilmente ragione del Brentford in un incontro della 22/a giornata di Premier League, portandosi così al secondo posto (a -11 dal Manc ...Un insaziabile City taglia fuori il Chelsea dalla corsa al titolo, ritorno in grande stile per Coutinho: il meglio del weekend di Premier League.