Everton, Benítez verso l’esonero: “Futuro? Non nelle mie mani” | VIDEO (Di domenica 16 gennaio 2022) Rafa Benítez, manager dell'Everton, ex di Inter e Napoli, può essere esonerato dopo la sconfitta in casa del Norwich City in Premier League Leggi su pianetamilan (Di domenica 16 gennaio 2022) Rafa, manager dell', ex di Inter e Napoli, può essere esonerato dopo la sconfitta in casa del Norwich City in Premier League

