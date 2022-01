Everton: Benitez rischia l’esonero, fatale il ko a Norwich (Di domenica 16 gennaio 2022) Rafa Benitez è in procinto di lasciare l’Everton. L’ultima sconfitta in casa del Norwich sta spingendo il board della società di Liverpool ad esonerare l’ex tecnico di Napoli e Newcastle. Troppo umiliante la sconfitta ottenuta in casa dei Canarini, ultimi in classifica, e al capolinea il rapporto con i tifosi dei Toffees. Tanto che prima del match di Premier league erano stati esposti una serie di striscioni contro lo spagnolo mentre in campo un tifoso ha cercato di avvicinarsi vicino a lui. Insomma, la situazione è arrivata ad un punto di non ritorno. Everton: Benitez non vince da più di un mese Contro il Norwich è stata una vera e propria debacle. Non solo per il risultato ma per il fatto che il Norwich è l’ultima squadra in classifica e non vinceva da mesi. I ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 16 gennaio 2022) Rafaè in procinto di lasciare l’. L’ultima sconfitta in casa delsta spingendo il board della società di Liverpool ad esonerare l’ex tecnico di Napoli e Newcastle. Troppo umiliante la sconfitta ottenuta in casa dei Canarini, ultimi in classifica, e al capolinea il rapporto con i tifosi dei Toffees. Tanto che prima del match di Premier league erano stati esposti una serie di striscioni contro lo spagnolo mentre in campo un tifoso ha cercato di avvicinarsi vicino a lui. Insomma, la situazione è arrivata ad un punto di non ritorno.non vince da più di un mese Contro ilè stata una vera e propria debacle. Non solo per il risultato ma per il fatto che ilè l’ultima squadra in classifica e non vinceva da mesi. I ...

