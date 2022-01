Esquilino | turisti senza green pass nel B&B e non solo | multe per 30mila euro

(Di domenica 16 gennaio 2022), in vacanza ma. Sono stati trovati in ottola certificazione verde e per questo sono stati multati dalla Polizia di Stato. E’ questo il risultato di uno dei controlli predisposti dalla Questura per verificare il rispetto della normativa anti Covid alla luce delle nuove disposizioni entrate in vigore nei giorni scorsi.: chiusa per 5 giorni una struttura ricettiva Ebbene, nell’ambito di tali controlli, all’interno di un bed & breakfast della zona i poliziotti hanno accertato che nella struttura delle 8 stanze presenti per un totale di circa 52 posti letti6 erano autorizzate, con 16 posti letto disponibili. Al momento dell’ispezione risultavano alloggiate circa 20 persone, censite, tuttavia, su un registro in ...

