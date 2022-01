Eriksen, il clamoroso ritorno in campo in Premier: «Accordo entro 7 giorni». Conte lo aspetta a braccia aperte (Di domenica 16 gennaio 2022) Il ritorno in campo di Christian Eriksen potrebbe avvenire molto presto, addirittura entro la fine della prossima settimana secondo il quotidiano britannico Times. Il danese ex Inter sarebbe corteggiatissimo da diversi club in Premier, dove potrebbe giocare con un esenzione medica. A sette mesi dallo spaventoso arresto cardiaco agli ultimi europei, Eriksen, 29 anni, potrebbe tornare in Inghilterra per essere accolto in quella che a lungo è stata casa sua, il Tottenham oggi guidato da Antonio Conte. L’indiscrezione è stata rilanciata da buona parte della stampa sportiva inglese dopo le conferme almeno di un contatto con gli Spurs da parte del suo agente, Martin Shoots. A scatenare la fantasia dei tifosi erano già state le parole di Conte la scorsa ... Leggi su open.online (Di domenica 16 gennaio 2022) Ilindi Christianpotrebbe avvenire molto presto, addiritturala fine della prossima settimana secondo il quotidiano britannico Times. Il danese ex Inter sarebbe corteggiatissimo da diversi club in, dove potrebbe giocare con un esenzione medica. A sette mesi dallo spaventoso arresto cardiaco agli ultimi europei,, 29 anni, potrebbe tornare in Inghilterra per essere accolto in quella che a lungo è stata casa sua, il Tottenham oggi guidato da Antonio. L’indiscrezione è stata rilanciata da buona parte della stampa sportiva inglese dopo le conferme almeno di un contatto con gli Spurs da parte del suo agente, Martin Shoots. A scatenare la fantasia dei tifosi erano già state le parole dila scorsa ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Clamoroso, Eriksen pronto a tornare in Premier. Dall'Inghilterra: 'Firma nel week-end' - Bertolca10 : Non solo Olanda, anche in #PremierLeague tante richieste per #Eriksen. Si profila un clamoroso ritorno. #Calciomercato - Fprime86 : RT @CalcioPillole: Come riferito dal 'Times', Christian #Eriksen può tornare nel campionato di #PremierLeague. Tre proposte sul tavolo per… - CalcioPillole : Come riferito dal 'Times', Christian #Eriksen può tornare nel campionato di #PremierLeague. Tre proposte sul tavolo… - palmaswilliams : RT @sportmediaset: Clamoroso dall'Inghilterra: #Eriksen pronto a firmare per un club di Premier. #sportMediaset -