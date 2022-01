Enzo Paolo Turchi asfalta Katia Ricciarelli | Ha esagerato

(Di domenica 16 gennaio 2022)ha preso parte ad uno scontro all'interno del Grande Fratello Vip: Natalie Caldonazzo avrebbe ricevuto un invito al matrimonio della coppia dallo stesso, attirando con questa dichiarazione le furie di Carmen Russo. In una recente intervista il ballerino non solo mette a tacere le voci che si sono diffuse moltissimo sul web (e non solo) ma fa anche delle considerazioni su un'altra concorrente del Grande Fratello Vip,per calmare sua moglie Carmen Russo e per smentire le voci poco chiare su quanto accaduto è entrato nella casa del Grande Fratello confrontandosi direttamente con Nathalie Caldonazzo:" Non ti ho mai telefonato. Ho mandato la foto di Carmen: ...

Advertising

MediasetPlay : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Eva Grimaldi, Laura Freddi, Enzo Paolo Turchi e Gianluigi Martino! Giulia Sa… - RossAschero : RT @SimonaG10352011: Manila Barù e kabir salutano carmencita enzo paolo e maria???? #gfvip - anomalyreyes : stavo cercando una foto di Enzo Paolo e mi è uscito sto articolo ?? - halal_coochie : hanno inculato enzo paolo turchi - Manilasupporte2 : RT @SimonaG10352011: Manila Barù e kabir salutano carmencita enzo paolo e maria???? #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Enzo Paolo

Per chi non lo sapesse, le due si erano scontrate nelle scorse puntate per via di un invito fatto o non fatto da parte diTurchi alla stessa Maria, in occasione della festa di matrimonio ...... Emanuela Folliero, Chiara Francini, Roger Garth, Alessio Guidi, Marisa Laurito, Filippo Magnini, il conte Mazzoni, Pago, Pablo e Pedro, Francesco Pannofino, Pucci, Antonio Razzi,Turchi, ...Si continua a parlare del Grande Fratello vip sei visto che quest'anno all'interno della casa più spiata d'Italia sembra sia accaduto di tutto. Tante le storie che si sono intrecciate e le dinamiche ...Sbarca in prima serata lo show "Avanti un altro! Pure di sera" condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Gli ospiti della prima puntata ...